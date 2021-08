Ternand Ternand Rhône, Ternand Cours d’oenologie et vins bios Ternand Ternand Catégories d’évènement: Rhône

Ternand

Cours d’oenologie et vins bios Ternand, 16 octobre 2021, Ternand. Cours d’oenologie et vins bios 2021-10-16 – 2021-10-17 Ronzières Paire Jean Jacques Viticulteur

Ternand Rhône Ternand EUR 18 18 -Visite commentée des vignes bio, et de l’Histoire du Vigneron en Beaujolais, une exceptionnelle collection de vieux outils du vin et de la vigne…..Des centaines d’outils d’autrefois. domainepaire@gmail.com http://www.domainepaire.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Ternand Autres Lieu Ternand Adresse Ronzières Paire Jean Jacques Viticulteur Ville Ternand lieuville 45.95081#4.54273