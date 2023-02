COURS D’OENOLOGIE & DEGUSTATION, 26 février 2023, Montpellier .

COURS D’OENOLOGIE & DEGUSTATION

Avenue des Frères Buhler Montpellier Herault

2023-02-26 – 2023-02-26

Montpellier

Herault

EUR 40

Le musée est au cœur d’un domaine privé: Le Coteau, ancienne exploitation viticole familiale.

La maison de Maître fut édifiée durant le second Empire et le domaine viticole créé en 1894 par une famille Montpelliéraine de pharmaciens. Aujourd’hui, le Coteau reste un espace privilégié. De ce domaine viticole subsiste l’ancien chai qui fonctionnait encore jusqu’en 1989.

“Après la culture de la vigne, la culture de l’art” nous dis Laurent Rigail.

Aujourd’hui la Parcelle souhaites rendre hommage à l’histoire du lieu en vous proposant un stage d’oenologie et de dégustation ainsi qu’une visite de l’ancien domaine et du musée.

Au programme:

1 – Visite du musée d’art urbain et de l’ancien domaine du Coteau:

2 – Introduction à la vigne et à la vinification: Présentation générale des cépages et de la vigne. Présentation des techniques de vendanges et de vinification. Présentation des AOP/AOC

3 – Apprentissage des techniques de dégustation: Présentation des techniques de dégustation: la vue, le nez, la bouche et la fin de bouche. Apprentissage du vocabulaire adequate. Mise en pratique des techniques de dégustation sur 3 vins différents.

4 – Techniques de service et de conservation du vin: Présentation des techniques de service du vin : carafage, décantage, température de service, etc. Présentation des techniques de conservation du vin : température de conservation, mise en cave, humidité, etc.

Sur réservation

Montpellier

