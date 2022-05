Cours d’occitan niveau III Espaci occitan,Pamiers (09)

Cours d’occitan niveau III avec Quentin Peiràs : Perfeccionar son occitan : s’empoderar de las oposicions subtilas dins la lenga tradicionala Perfectionner son occitan : s’approprier des oppositions subtiles dans la langue traditionnelle 15€ normal ; 13€ adhérent IEO ; 11€ personne inscrite à un cours de l’IEO-09 *source : événement [Cours d’occitan niveau III](https://agendatrad.org/e/36427) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Quentin Peiràs
Espaci occitan,Pamiers (09)
11, Rue Henri Fabre Espaci occitan, 09100 Pamiers, France

2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T12:00:00

