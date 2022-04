COURS D’ITALIEN – SAISON ITALIENNE Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

COURS D’ITALIEN – SAISON ITALIENNE Lens, 23 avril 2022, Lens. COURS D’ITALIEN – SAISON ITALIENNE 16 place Jean Jaurès Lens

2022-04-23 – 2022-04-23

16 place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais Lens Après les initiations au polonais, initiation à la langue de Pasolini, Umberto Eco et Primo Levi. Découvrez la culture italienne à travers ses mots, une occasion originale de parler fort et avec ses mains. Dans le cadre de l’exposition Rome, la Cité et l’Empire, l’office de tourisme de Lens-Liévin vous propose une saison italienne. info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://tourisme-lenslievin.fr/ Après les initiations au polonais, initiation à la langue de Pasolini, Umberto Eco et Primo Levi. Découvrez la culture italienne à travers ses mots, une occasion originale de parler fort et avec ses mains. 16 place Jean Jaurès Lens

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégorie d’évènement: Lens Autres Lieu Lens Adresse 16 place Jean Jaurès Ville Lens lieuville 16 place Jean Jaurès Lens

Lens Lens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

COURS D’ITALIEN – SAISON ITALIENNE Lens 2022-04-23 was last modified: by COURS D’ITALIEN – SAISON ITALIENNE Lens Lens 23 avril 2022

Lens