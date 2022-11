Cours d’initiations à la langue Bretonne Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Croix

Cours d’initiations à la langue Bretonne Pont-Croix, 21 décembre 2022, Pont-Croix. Cours d’initiations à la langue Bretonne

Espace culturelle Louis Bolloré Pont-Croix Finistère

2022-12-21 – 2022-12-21 Pont-Croix

Finistère Venez vous initier au rudiment de la langue bretonnes. Un cours d’initiation animé par l’association Emglev ar c’hab.

Durée 1h30. animerpontcroix@mailo.com http://facebook.com/AnimerPontCroix Pont-Croix

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-Croix Autres Lieu Pont-Croix Adresse Espace culturelle Louis Bolloré Pont-Croix Finistère Ville Pont-Croix lieuville Pont-Croix Departement Finistère

Pont-Croix Pont-Croix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-croix/

Cours d’initiations à la langue Bretonne Pont-Croix 2022-12-21 was last modified: by Cours d’initiations à la langue Bretonne Pont-Croix Pont-Croix 21 décembre 2022 Espace culturelle Louis Bolloré Pont-Croix Finistère finistère pont-croix

Pont-Croix Finistère