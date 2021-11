Montreuil La Maison Montreau 31 Montreuil, Seine-Saint-Denis Cours d’initiation au voguing & théâtre avec la compagnie Koshka Luna La Maison Montreau 31 Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

La Maison Montreau 31, le mercredi 24 novembre à 14:30

Rendez-vous le mercredi 24 novembre, de 14h30 à 17h30 à La Maison Montreau pour découvrir la danse voguing avec la compagnie Koshka Luna ! Un atelier de 3h pour les enfants et ados de 6 ans à 15 ans pour aborder la scène de manière ludique.

Gratuit – sur inscription

Découvre la danse voguing et exprime toi sur scène ! La Maison Montreau 31 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

