2022-05-23 18:30:00 – 2022-05-23 19:30:00

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand Venez découvrir, au café associatif, les bienfaits du yoga et de la méditation grâce au cours d'initiation au Hatha Yoga animé par Emmanuela. Idéal pour commencer, le Hatha Yoga est l'une des formes les plus traditionnelles du yoga. C'est une pratique très douce qui a pour but l'harmonisation du corps et de l'esprit. Cette pratique s'adapte au niveau de chacun et des alternatives existent pour chaque posture afin que tout le monde évolue à son rythme. Venez avec votre tapis de yoga si vous en avez un. Nous aurons à disposition sur place pour celles/ceux qui n'en auraient pas. +33 7 79 80 78 44 https://www.facebook.com/ecocycle.perigord

