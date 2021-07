Saint-Denis Zone Sensible Saint-Denis Cours d’initiation à l’apiculture à Zone Sensible Zone Sensible Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 9h30 à 12h30

payant

Initiez-vous à l’apiculture, au sein du rucher de l’association Parti Poétique, situé dans la dernière ferme maraîchère du 19e siècle encore en activité aux portes de Paris ! Encadré par Guy, apiculteur professionnel associé au Parti Poétique, vous découvrirez les valeurs, techniques et astuces du métier, au sein de Zone Sensible, ferme urbaine d’un hectare, riche de plus de 200 espèces végétales. Suite à une introduction théorique sur le monde des abeilles, vous enfilerez la vareuse pour observer l’organisation d’une ruche et assister l’apiculteur dans les missions de saison. Puis le cours se conclut par une discussion sur la fabrication du miel, autour d’une dégustation du Miel Béton accompagné d’une infusion de verveine du jardin. *** Fondé en 2003, par l’artiste et apiculteur Olivier Darné, le Parti Poétique est un regroupement d’artistes, de penseurs et de faiseurs, développant une recherche «grandeur nature» sur des thèmes qui lient l’art et l’environnement, avec pour désir d’interroger le territoire urbain, utilisant l’abeille comme médium et moyen de prospection. Le Miel Béton et ses 300 pollens, produit à Saint-Denis depuis plus de 15 ans par le Parti Poétique, est un véritable marqueur du territoire, multi-médaillé pour sa pureté. **** Votre formateur : Guy Despont a commencé à s’intéresser aux abeilles en 1982 lorsqu’il trouva un rucher abandonné en forêt près de chez lui. Il lui a suffi de relever une ruche renversée pour que les abeilles se fassent entendre et ne le quittent plus. Diplômé comme instructeur apicole par l’Ecole du jardin du Luxembourg à Paris, Guy s’occupe à présent d’un rucher familial, au miel composé de fleurs sauvages, d’acacias, de tilleuls et de châtaigniers. Animations -> Atelier / Cours Zone Sensible 112 Avenue de Stalingrad Saint-Denis 93200

Ligne 13 arrêt « Saint-Denis – Université » 356 et 255 arrêt « Clos Hanot »

Contact :Parti Poétique 0766192779 public@parti-poetique.org https://www.parti-poetique.org https://www.facebook.com/zonesensible

2021-07-10T09:30:00+02:00_2021-07-10T12:30:00+02:00

Zone Sensible

