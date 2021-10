Paris Archives de Paris - Salle Paul Verlaine île de France, Paris Cours d’initiation à la recherche Archives de Paris – Salle Paul Verlaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 25 janvier 2022

de 17h à 18h30

gratuit

Biographies parisiennes (XIXe – XXe siècle) Cours d’initiation à la recherche – Retrouver le patrimoine d’un.e Parisien.ne : Poursuivre sa recherche dans le minutier central des notaires parisiens aux Archives nationales.

Biographies parisiennes (XIXe – XXe siècle) Cours d'initiation à la recherche – Retrouver le patrimoine d'un.e Parisien.ne : Poursuivre sa recherche dans le minutier central des notaires parisiens aux Archives nationales.

Par Marie-Françoise Limon-Bonnet, Archives nationales. Vous cherchez à retracer la vie d'un.e Parisien.ne mais vous ne savez pas comment faire ? Pour vous aider, les Archives de Paris vous proposent un cycle de cours afin de vous donner les clefs pour mener une recherche efficace et fructueuse. Des archivistes des Archives de Paris mais aussi des intervenants d'autres services d'archives parisiens (Archives nationales, Préfecture de police, Service historique de la Défense, Assistance publique – Hôpitaux de Paris) vous présentent les différents documents utiles, les outils à votre disposition, la méthode de recherche propre à chaque fonds.

Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier Paris 75019

