Cours d'initiation à la recherche Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 5 décembre 2022, Paris.

de 17h15 à 18h45

Le lundi 05 décembre 2022

de 10h00 à 11h30

gratuit Inscription obligatoire aux créneaux de cours.

Saison 2022-2023 : Tous en ligne ! Les Archives de Paris à portée de clic Séance n°3 – Premières recherches biographiques/généalogiques : démarrer sa recherche avec les archives numérisées et/ou trouver la cote des archives originales (état civil et sources généalogiques complémentaires). Usager occasionnel ou assidu du site internet des Archives de Paris, vous maîtrisez bien certains pans de notre offre en ligne, mais vous n’avez pas encore exploré toutes les ressources mises à disposition ? Pour mieux vous approprier cet outil, les Archives de Paris vous proposent un nouveau cycle de cours d’aide à la recherche. D’octobre 2022 à février 2023, plusieurs archivistes animeront ces cours : chaque participant devant un ordinateur de la salle de lecture numérique pourra, en miroir de la présentation, naviguer sur notre site et apprendre à en exploiter toutes les facettes. Le cycle comprend 5 séances de formation, limitées à 10 participants. Elles sont donc doublonnées (séance lundi matin 10h-11h30 ou lundi après-midi 17h15-18h45) pour permettre à 20 personnes d’y participer. Prérequis pour s’inscrire : savoir utiliser une souris, un clavier et maîtriser les bases de la navigation sur internet. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier 75019 Paris Contact : https://formulaires.paris.fr/formulaires/1682?deco=brand 0153724123 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://archives.paris.fr/r/276/cours-d-initiation-a-la-recherche/

