Oise L’improvisation c’est le théâtre sans filet… celui qui se fait en liberté, sans texte et sans mise en scène. C’est vous qui allez être l’auteur, le metteur en scène et le comédien de vos histoires ! Une pratique idéale pour développer votre lâcher-prise, votre spontanéité, votre créativité, votre écoute ou encore votre sens du collectif que nous vous proposons de découvrir de chaque trimestre en participant, aux choix, aux ateliers suivants : – Samedi 15 octobre 2022

– Samedi 21 janvier 2023

– Samedi 25 mars 2023

