Cours d’impro à la carte pour adultes débutants Les Ateliers Comédie, 23 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 23 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. payant

20 euros les deux heures

Les Ateliers Comédie vous proposent un tout nouveau concept de cours d’improvisation à la carte en plein coeur de Paris.

Vous n’osez toujours pas vous lancer ? Vous vous dites que l’impro ça fait peur ?

Avec les cours d’improvisation à la carte des Ateliers Comédie on est là pour vous apprendre et vous faire avancer dans la bienveillance et la bonne humeur !

Ces cours de 2h, sont spécialement dédiés aux débutants ou aux curieux qui ne souhaitent pas s’engager sur une année entière.

1ère heure : échauffements et exercices ludiques d’improvisation théâtrale.

2ème heure : on se jette dans le bain bouillonnant de l’improvisation en groupe et on improvise, on improvise … et on s’amuse ! Très vite un noyau dur se crée chaque vendredi avec les mêmes personnes.

Notre méthode pédagogique permet de mélanger tous les niveaux mais le niveau général est en progression permanente tout au long de l’année.

Cette soirée se termine, pour ceux qui le veulent, autour d’un verre, au café d’à côté.

LES OBJECTIFS DU COURS D’IMPRO

– explorer son imaginaire et sa créativité

– vaincre sa timidité et avoir confiance en soi

– apprendre à jouer toute sorte de personnages

– développer le sens de l’écoute et l’esprit d’équipe

– acquérir ou utiliser son énergie

Les Ateliers Comédie 104 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/cours-dimpro-a-la-carte-mercredi-23-nov https://www.facebook.com/ateliers.comedie

Ateliers Comédie