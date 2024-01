Cours d’ikebana Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Du mardi 09 janvier 2024 au jeudi 28 mars 2024 :

.Public adolescents adultes. payant

Tarif pour une série de 6 Cours : Initiation 174 € / Intermédiaire

180 €

Tarif réduit pour une série de 6 Cours : Initiation 162 € /

Intermédiaire 168 €

(pour les Adhérents MCJP,

Ikebana International et les étudiants)

Découvrez l’ikebana, l’art floral japonais à la MCJP !

COURS « Initiation »

& « Intermédiaire »

Salle de cours 2 (niveau 1)

Tarif pour une série de 6 Cours : Initiation 174 € / Intermédiaire

180 €

Tarif réduit pour une série de 6 Cours : Initiation 162 € /

Intermédiaire 168 €

(pour les Adhérents MCJP,

Ikebana International et les étudiants)

Réservations : à partir d’un mois avant l’évènement (www.mcjp.fr)

Ecole OHARA : Mme Christiane PERCHAUD

Les mardis : 9, 16 et 20 janvier, 6 février,

19 et 26 mars

>

Niveau Initiation de 12h à 13h30

>

Niveau Intermédiaire de 14h à 15h30

Ecole

IKENOBO : Mme Sawami Demetz-Nakamura

Les mercredis : 17 et 24 janvier, 7 et 28 février, 6

et 13 mars

>

Niveaux Initiation et Intermédiaire :

de 18h à 19h30

Ecole SOGETSU : Mme Odile CARTON

Les jeudis : 18 et 25 janvier, 8 et 29

février, 14 et 28 mars

>

Niveau Initiation de 13h à 14h30

>

Niveau Intermédiaire de 15h à 16h30

L’école Ikenobo, la plus ancienne, repose sur un enseignement de règles strictes et

traditionnelles ; l’école Ohara

est basée sur une observation de la nature très réaliste ; l’école Sogetsu suit une philosophie free-style

et parfois avant-gardiste.

Coorganisation : Ikebana International Paris

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/agenda/cours-dikebana +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/cours-dikebana

Photo © École Ikenobo, par Sawami Demetz-Nakamura