Uzerche Corrèze 5 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze Uzerche De 18h30 à 20h au Bâtiment Atelier, salle 5. Sur réservation – Cycle 5 cours : 30 € + adhésion à l’association (7 € pour une cours) – Tarif couple : 48 € + 20 € adhésion (10 € pour un cours) – Demandeurs d’emploi, étudiants ; 1 €. Cinq séances pour découvrir l’art de la préhistoire : L’art de la Préhistoire : chronologie, définition et questionnements; Le Paléolithique, première partie Le Paléolithique, deuxième partie le Mésolithique; Le Néolithique; « L’artiste » préhistorique. De 18h30 à 20h au Bâtiment Atelier, salle 5. Sur réservation – Cycle 5 cours : 30 € + adhésion à l’association (7 € pour une cours) – Tarif couple : 48 € + 20 € adhésion (10 € pour un cours) – Demandeurs d’emploi, étudiants ; 1 €. 5 Allée de la Papeterie Uzerche Uzerche

