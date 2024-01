Cours d’histoire de l’art pour adultes : « Giacometti en 10 sculptures » Institut Giacometti Paris, mardi 27 février 2024.

Du mardi 27 février 2024 au mardi 18 juin 2024 :

mardi

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. payant

Tarifs : 25€

Approfondissez votre connaissance du travail de Giacometti à travers une sélection de 10 sculptures emblématiques !

Approfondissez votre connaissance du travail de Giacometti à travers une sélection de 10 sculptures emblématiques. À chaque séance, l'historienne de l'art Cécilia Braschi vous fera découvrir 2 œuvres et les analysera en les replaçant dans le parcours de l'artiste et le contexte historique.

Institut Giacometti ou Giacometti Lab (5-9, rue Victor-Schoelcher; 75014 Paris)

Du mardi 27 février 2024 au mardi 18 juin 2024

De 18h30 à 20h30

Découvrez notre programmation d’ateliers et cours pour adultes sur notre page web !

Nos ateliers et cours sont des temps de recherches et d’expériences sensorielles, individuels ou collectifs pour tous les âges. Ils plongent les participants dans un processus créatif, encouragent le geste et le plaisir de faire, de découvrir des techniques et d’acquérir des connaissances.

Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris

Anonyme, Alberto Giacometti tenant Trois hommes qui marchent en bronze, fin des années 40 – début des années 60 © Archives Fondation Giacometti / Adagp, Paris 2024