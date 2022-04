Cours d’histoire de l’art Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Basés sur un choix d’oeuvres savamment commentées, ces cours s’adressent à tous les publics, amateurs comme néophytes, fournnissant les clés de lecture nécessaires pour comprendre les artistes et les grands mouvements qui jalonnent l’histoire.

Entrée payante : isséen et habitant GPSO : 5,30€, Non isséen : 7,40€

Première année d’un nouveau cycle de 3 ans, cours proposés par Eric Parmentier, Historien de l’Art, diplômé de l’Ecole du Louvre. Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T16:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-27T16:00:00 2022-04-27T17:00:00

