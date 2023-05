Cours d’histoire de l’art – Giacometti en 10 sculptures Institut Giacometti Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Tarif du pass semestriel : 100 € au lieu de 125 €. Les participants bénéficient d’un accès libre à l’Institut Giacometti avant chaque séance (dernière entrée à 17h20). Approfondissez votre connaissance du travail de Giacometti à travers une sélection de 10 sculptures emblématiques ! À chaque séance, 2 œuvres seront présentées et analysées en les replaçant dans le parcours de l’artiste et le contexte historique. Avec Cecilia Braschi, historienne de l’art. 5 mardis soirs, de 18h30 à 20h30 : Séance 1 (7 mars)

– Tête du père [plate I], vers 1927-30

– Tête qui regarde, 1929 Séance 2 (14 mars)

– Objet désagréable à jeter, 1931

– Femme qui marche I, 1932 (1936) Séance 3 (4 avril)

– Femme au chariot, vers 1945

– Femmes de Venise, 1956 Séance 4 (9 mai)

– Le Nez, 1947 (1949)

– La Cage, 1949-1950 Séance 5 (30 mai)

– La Forêt, 1950

– La Forêt, 1950

– Homme qui marche I, 1960

Institut Giacometti
5 rue Victor Schoelcher
75014 Paris

Contact : institut@fondation-giacometti.fr

