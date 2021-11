Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 43700, Saint-Germain-Laprade Cours d’histoire d’art: Egyptomania: le fabuleux destin de Dominique Vivant Denon, fondateur du Musée du Louvre Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Catégories d’évènement: 43700

Saint-Germain-Laprade 43700 Artiste, diplomate, voyageur inlassable et premier directeur du Louvre, Dominique Vivant-Denon est l’auteur du «Voyage dans la Basse et la Haute Egypte», ouvrage fondateur de l’histoire de l’art et de l’égyptologie +33 4 71 03 59 22 centre culturel St Germain Laprade 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade

