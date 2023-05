Promenade gourmande Salle Polyvalente, 17 juin 2023, Cours.

Le Comité des Fêtes vous convie à sa traditionnelle Promenade Gourmande en semi-nocturne

8 km sans difficulté ponctués d’étapes gourmandes, le samedi 17 juin 2023

Venez vous joindre à nous pour découvrir notre belle campagne Coursoise !

Départ à la Salle Polyvalente de Cours entre 18h30 et 19h30

Nous vous remettrons un gobelet (consigne de 1€ déjà incluse dans le tarif)

Vous pourrez déguster votre repas lors des étapes prévues : apéritif, entrée, plat, puis à l’arrivée fromage et dessert

Le parcours es adapté aux poussettes par temps sec.

Emprunt des chemins et des routes ouvertes à la circulation

Les enfants mineurs seront sous la responsabilité de leurs parents

Le gilet de sécurité est fortement conseillé. Les animaux devront être tenus en laisse à chaque halte.

Tarifs de 0€ à 16€

Vente de billets à partir du 16/05/23

cdfcours79@gmail.com ou 0610237574.

Salle Polyvalente

Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes invites you to its traditional semi-nocturnal Gourmet Walk

8 km without difficulty punctuated by gourmet stages, Saturday, June 17, 2023

Come and join us to discover our beautiful Coursoise countryside!

Departure at the Salle Polyvalente of Cours between 6:30 and 7:30 pm

We will give you a cup (deposit of 1? already included in the price)

You will be able to enjoy your meal during the planned stages: aperitif, starter, main course, then at the arrival cheese and dessert

The route is suitable for strollers in dry weather.

Use of paths and roads open to traffic

The minor children will be under the responsibility of their parents

A safety vest is strongly recommended. Animals must be kept on a leash at each stop.

Rates from 0? to 16?

Ticket sales from 16/05/23

cdfcours79@gmail.com or 0610237574

El Comité des Fêtes le invita a su tradicional marcha gastronómica seminocturna

8 km sin dificultad jalonados de etapas gastronómicas, el sábado 17 de junio de 2023

¡Acompáñenos a descubrir nuestra hermosa campiña Coursoise!

Salida de la Sala Polivalente de Cours entre las 18.30 y las 19.30 h

Le daremos una copa (depósito de 1? ya incluido en el precio)

Podrá disfrutar de su comida durante las diferentes etapas: aperitivo, entrante, plato principal, luego queso y postre al final

El recorrido es apto para cochecitos de niños con tiempo seco.

Uso de caminos y carreteras abiertos al tráfico

Los menores de edad estarán bajo la responsabilidad de sus padres

Se recomienda encarecidamente el uso de chalecos de seguridad. Los animales de compañía deberán ir atados con correa en cada parada.

Precios de 0? a 16?

Venta de entradas a partir del 16/05/23

cdfcours79@gmail.com o 0610237574

Das Festkomitee lädt Sie zu seiner traditionellen halbnächtlichen Promenade Gourmande ein

8 km ohne Schwierigkeiten, unterbrochen von Feinschmecker-Etappen, am Samstag, den 17. Juni 2023

Schließen Sie sich uns an, um unsere schöne Landschaft von Cours zu entdecken!

Start an der Salle Polyvalente von Cours zwischen 18.30 und 19.30 Uhr

Sie erhalten einen Becher (1? Pfand ist bereits im Preis inbegriffen)

Sie können Ihr Essen an den vorgesehenen Stationen genießen: Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht, am Ziel Käse und Dessert

Die Strecke ist bei trockenem Wetter für Kinderwagen geeignet.

Die Strecke verläuft auf Wegen und Straßen, die für den Verkehr geöffnet sind

Minderjährige Kinder stehen unter der Verantwortung ihrer Eltern

Eine Warnweste wird dringend empfohlen. Tiere müssen an jeder Haltestelle an der Leine gehalten werden.

Preise von 0? bis 16?

Kartenverkauf ab dem 16/05/23

cdfcours79@gmail.com oder 0610237574

Mise à jour le 2023-05-12 par CC Val de Gâtine