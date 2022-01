Cours d’été > Barre au sol et renforcement musculaire Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’évènement: Agon-Coutainville

Manche

Cours d’été > Barre au sol et renforcement musculaire Agon-Coutainville, 19 juillet 2022, Agon-Coutainville. Cours d’été > Barre au sol et renforcement musculaire Camping Le Casrouges 77 Route de Saint-Malo de la Lande Agon-Coutainville

2022-07-19 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-19 12:00:00 12:00:00 Camping Le Casrouges 77 Route de Saint-Malo de la Lande

Cours de barre au sol et renforcement musculaire.

flowons.ensemble@gmail.com +33 6 84 48 62 03

