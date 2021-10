Cours d’essai tambour japonais. Taiko, art de vibration et de joie. Studios Campus, 22 octobre 2021, Paris.

Cours d’essai tambour japonais. Taiko, art de vibration et de joie.

Studios Campus, le vendredi 22 octobre à 20:00

Vous vous demandez s’il est possible de pratiquer un art corporel et/ou musical dans le plaisir et la joie, en reconnexion avec vous-même ? Découvrez le tambour japonais et la pédagogie unique mise en oeuvre au Tsunagari Taiko, et re.connectez-vous à votre énergie, vivez l’ancrage et la tranquilité, tout en développant l’art du Taiko. Cette pratique vous permettra de prendre conscience des éventuelles tensions dans votre corps, des peurs et des freins qui limitent l’accès à l’énergie et au relâcher. Progressivement, vous vous connectez à votre corps et vos ressentis, vous développez l’ancrage, l’équilibre, la confiance, et vous déployez votre force de vie. ### **Derniers cours d’essai !** **Il reste 3 cours d’essais pour vous faire une idée avant une inscription à l’année** : * jeudi 22 octobre 10h – 12h * vendredi 23 octobre 20h – 22h * samedi 24 octobre 12h – 14h Les cours d’essai vous permettront d’évaluer si l’approche vous convient. Ils permettent ensuite de s’inscrire aux cours hebdomadaires à l’année. Ils sont ouverts à tous, femmes et hommes, quelle que soit votre condition physique et vos compétences rythmiques. Nos cours vous feront découvrir en vous des compétences insoupçonnées… Ces cours d’essai sont conçus pour les débutants. Ils ne nécessitent aucun achat de matériel. Venez avec une tenue de sport et votre bonne humeur !

Participation sur inscription

L’expérience du Taiko vous tente ? Rejoignez-nous pour un cours d’essai et venez vivre une expérience unique qui vous re.connectera au corps, au cœur, à vous-même et aux autres.

Studios Campus 12 bis rue Froment, 75011 Paris Paris Quartier de la Roquette



2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T22:00:00