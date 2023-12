Course transatlantique « Cap Martinique » Cours des Quais La Trinité-sur-Mer, 14 avril 2024, La Trinité-sur-Mer.

La Trinité-sur-Mer Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

.

La deuxième édition de la Cap-Martinique partira le 14 avril 2024 et se courra en une seule étape, avec un parcours très simple : départ de la Trinité-sur-mer le 14 avril 2024, l’île de Porto Santo dans l’archipel de Madère au Portugal à laisser à tribord et arrivée à Fort-de-France.

Cette course est ouverte aux solitaires et aux doubles, amateurs en particulier, qui ont l’expérience nécessaire pour traverser l’Atlantique en course. Leurs bateaux et eux-même devront répondre à de stricts critères de qualification et de sécurité. A noter que la météo du mois d’avril est à priori généralement plus clémente et favorable à une traversée dans ce sens là.

Le parcours, qui oblige à passer près de Madère, pour éviter que certains ne tentent les tempêtes du Nord, sera technique, sportif et le plus sûr possible. Village sur l’esplanade de la capitainerie du 6 au 14 avril Convivialité, sportivité, sécurité, solidarité… La Cap-Martinique c’est tout cela !

.

Cours des Quais

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon