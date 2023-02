Portes ouvertes de mon atelier de porcelaine ! cours des métiers, 1 avril 2023, Pont-Scorff.

Venez découvrir ma pratique de la porcelaine, dans mon atelier !

cours des métiers Pont Scorff, 56 620 Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne

Lors de ces portes ouvertes, vous aurez l’occasion de découvrir mon atelier, dans une Petite Cité de Caractère, dans lequel je crée chacune de mes pièces en porcelaine. Je vous expliquerai chaque étape de fabrication et répondrai au mieux à toutes vos questions.

Il y aura bien sûr des démonstrations de tournage, de décor et de travail à la plaque ! Et pleins d’autres surprises !

Dans mon atelier, vous pourrez aussi rencontrer des artisans et artistes de Pont-Scorff et des environs, qui vous présenteront leur travail.

Nous avons bien hâte de vous accueillir et vous rencontrer !!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Mernes – Porcelaine