Les bijoux de Ricochets cours des métiers Pont-Scorff Catégories d’Évènement: Morbihan

Pont-Scorff

Les bijoux de Ricochets cours des métiers, 1 avril 2023, Pont-Scorff. Les bijoux de Ricochets 1 et 2 avril cours des métiers Les Bijoux de Ricochets sont des objets de caractères et uniques issus de matières chinées et recyclées.

Entièrement réalisés à la main.

La gamme actuelle est fabriquée à partir de spatules de cuisine en bois soigneusement sélectionnées.

Débitées en une multitudes de morceaux, poncés, travaillés au pyrograveur, au chalumeau, décorés à la peinture, à la feuille d’or.

Vous découvrirez un large choix de boucles d’oreilles, colliers, broches, boutons.

Retrouvez « Les Bijoux de Ricochets » sur FB et INSTA et à Pont-Scorff, Petite Cité de Caractère cours des métiers Pont Scorff, 56 620 Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lesbijouxdericochets/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 bijoux – bijoux boix – bijoux fantaisies – boucles d’oreilles – collier – boutons – recyclage collier en bois recyclé, motifs pyrogravés

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Pont-Scorff Autres Lieu cours des métiers Adresse Pont Scorff, 56 620 Ville Pont-Scorff Departement Morbihan Lieu Ville cours des métiers Pont-Scorff

cours des métiers Pont-Scorff Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-scorff/

Les bijoux de Ricochets cours des métiers 2023-04-01 was last modified: by Les bijoux de Ricochets cours des métiers cours des métiers 1 avril 2023 cours des métiers Pont-Scorff Pont-Scorff

Pont-Scorff Morbihan