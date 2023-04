Marché des Hauts-de-Cergy Cours des Merveilles, 1 janvier 2023, Cergy.

Le marché des Hauts-de-Cergy vous offre des produits alimentaires et des produits manufacturés de qualité.

Où ? Cours des Merveilles

22 commerçants proposant des produits alimentaires, des produits bio et des produits manufacturés.

2023-01-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:30:00. .

Cours des Merveilles Hauts-de-Cergy

Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France



The Hauts-de-Cergy market offers you quality food and manufactured products.

Where? Cours des Merveilles

22 traders offering food, organic and manufactured products

El mercado de Hauts-de-Cergy ofrece alimentos y productos manufacturados de calidad.

¿Dónde? Cours des Merveilles

22 comerciantes que ofrecen productos alimentarios, productos ecológicos y productos manufacturados

Der Hauts-de-Cergy-Markt bietet Ihnen hochwertige Lebensmittel und Manufakturwaren.

Wo? Cours des Merveilles

22 Händler bieten Lebensmittel, Bio-Produkte und Fertigwaren an

Mise à jour le 2021-06-11 par Office de Tourisme de Cergy-Pontoise – Porte du Vexin