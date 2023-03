Cours des Garçons de café, à Amboise, 15 avril 2023, Amboise .

Cours des Garçons de café, à Amboise

Place Michel Debré Amboise Indre-et-Loire

2023-04-15 15:30:00 15:30:00 – 2023-04-15

Amboise

Indre-et-Loire

Course des Garçons de Café, ouverte à tous, dans le centre ville d’Amboise, le 15 avril 2023 à 15h30.

#Amboise recrute organise la première course de serveuses et garçons de café d’Amboise !

Objectif : Franchir la ligne d’arrivée le plus vite possible en renversants le moins d’eau. Par équipe de 5 personnes, + 14ans.

Inscription jusqu’au 5 avril. Le 15, à 14h30-15h : retrait des dossards au square des AFN – 15h30 : course – 17h30 : remise des lots.

13h30 : Job Dating au théâtre Beaumarchais

Ambroise Voreux parrain de la première édition.

https://my.weezevent.com/course-garcon-de-cafe-amboise

pixabay

Amboise

dernière mise à jour : 2023-03-04 par