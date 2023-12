Ciné-club : Bird de Clint Eastwood Cours des Fossés Honfleur, 1 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Un grand film de Clint Eastwood sur le génial Charlie Parker.

L’occasion de mesurer l’étendue du talent de Forest Whitaker.

Jazz Amour Passion Destruction !.

2023-12-05 19:30:00 fin : 2023-12-05 . .

Cours des Fossés

Honfleur 14600 Calvados Normandie



A great film by Clint Eastwood about the great Charlie Parker.

An opportunity to measure the extent of Forest Whitaker’s talent.

Jazz Amour Passion Destruction!

Una gran película de Clint Eastwood sobre el gran Charlie Parker.

Una oportunidad para medir el alcance del talento de Forest Whitaker.

¡Jazz Amour Passion Destruction!

Ein großartiger Film von Clint Eastwood über den genialen Charlie Parker.

Eine Gelegenheit, die Bandbreite des Talents von Forest Whitaker zu ermessen.

Jazz Liebe Leidenschaft Zerstörung!

