Honfleur Lyrique – Projection Une Nuit à l’Opéra Cours des Fossés Honfleur, 26 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Réalisateur Sam Wood, avec les Marx Brothers

Avec Groucho, Harpo, Chico Marx et Margaret Dumont

Etats-Unis, 1935, N&B, 96 mn

Une succession des scènes cultes les plus drôles des Marx Brothers, jusqu’à la représentation délirante du Trouvère de Verdi à l’Opéra de New-York.

Au cinéma Henri Jeanson, à Honfleur.

Au programme de Honfleur Lyrique :

– Récitals des élèves des conservatoires

Récitals des élèves des conservatoires et des jeunes chanteurs, qui interprètent les œuvres sur lesquelles ils ont travaillé durant l’année, accompagnés de leurs pianistes.

Les conservatoires participants déjà inscrits sont : le conservatoire du 7ème arrondissement et l’école Normale de Paris, le conservatoire à rayonnement régional de Rouen, le conservatoire Arthur-Honnegger du Havre.

– Concert au musée Eugène-Boudin

Musique baroque et instruments anciens.

– Mini-concert aux maisons Satie Honfleur

La petite salle de spectacles des Maisons Satie de Honfleur, qui reconstitue un cabaret, accueillera plusieurs mini récitals autour de compositeur Erik Satie.

– Découverte du chant lyrique.

Spectacle pour les enfants.

– Projections de films au cinéma Henri-Jeanson

-Projection de documentaires à la médiathèque.

– Animations grenier à sel.

Rencontres des artistes avec le public, exposition de photos, stands : livres, bijoux, sculptures, salon de thé..

2023-11-26 18:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Cours des Fossés

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Director Sam Wood, with the Marx Brothers

With Groucho, Harpo, Chico Marx and Margaret Dumont

USA, 1935, B&W, 96 mn

A succession of the Marx Brothers? funniest cult scenes, right up to the delirious performance of Verdi?s Trouvère at the New York Opera.

At Henri Jeanson cinema, Honfleur.

Honfleur Lyrique program:

– Recitals by conservatory students

Recitals by conservatory students and young singers, performing the works they have been working on during the year, accompanied by their pianists.

Participating conservatories already registered include: the Conservatoire du 7ème arrondissement and the Ecole Normale de Paris, the Conservatoire à rayonnement régional de Rouen, and the Conservatoire Arthur-Honnegger in Le Havre.

– Concert at the Eugène-Boudin Museum

Baroque music and period instruments.

– Mini-concert at Maisons Satie Honfleur

The small auditorium of Honfleur’s Maisons Satie, which recreates a cabaret, will host several mini recitals based on the composer Erik Satie.

– Discover opera singing.

Shows for children.

– Film screenings at the Henri-Jeanson cinema

-Documentary screenings at the mediatheque.

– Animations grenier à sel.

Artists meet the public, photo exhibition, stalls: books, jewelry, sculptures, tea room.

Director Sam Wood, con los Hermanos Marx

Con Groucho, Harpo, Chico Marx y Margaret Dumont

Estados Unidos, 1935, B&N, 96 mins

Una sucesión de las escenas de culto más divertidas de los Hermanos Marx, que culmina en una delirante representación de Trouvère de Verdi en la Ópera de Nueva York.

En el cine Henri Jeanson de Honfleur.

En el programa de Honfleur Lyrique:

– Recitales de estudiantes de conservatorio

Recitales de estudiantes de los conservatorios y de jóvenes cantantes que interpretan las obras en las que han trabajado durante el año, acompañados por sus pianistas.

Ya se han inscrito los siguientes conservatorios: Conservatoire du 7ème arrondissement y École Normale de París, Conservatoire à rayonnement régional de Rouen y Conservatoire Arthur-Honnegger de Le Havre.

– Concierto en el Museo Eugène-Boudin

Música barroca e instrumentos de época.

– Miniconcierto en las Maisons Satie de Honfleur

El pequeño auditorio de las Maisons Satie de Honfleur, que recrea un cabaret, acogerá varios mini recitales basados en el compositor Erik Satie.

– Descubra el canto lírico.

Espectáculos para niños.

– Proyecciones de películas en el cine Henri-Jeanson

-Proyecciones de documentales en la mediateca.

– Actividades en el desván de la sal.

Encuentro de artistas con el público, exposición fotográfica, puestos: libros, joyas, esculturas, salón de té.

Regisseur Sam Wood, mit den Marx Brothers

Mit Groucho, Harpo, Chico Marx und Margaret Dumont

Vereinigte Staaten, 1935, S/W, 96 Min

Eine Abfolge der lustigsten Kultszenen der Marx Brothers, bis hin zur irrwitzigen Aufführung von Verdis Trouvère in der New Yorker Oper.

Im Henri-Jeanson-Kino in Honfleur.

Auf dem Programm von Honfleur Lyrique :

– Recitals von Schülern der Konservatorien

Liederabende von Schülern der Konservatorien und jungen Sängern, die die Werke aufführen, an denen sie das Jahr über gearbeitet haben, begleitet von ihren Pianisten.

Die bereits angemeldeten teilnehmenden Konservatorien sind: das Konservatorium des 7. Arrondissements und die Ecole Normale de Paris, das Conservatoire à rayonnement régional de Rouen, das Conservatoire Arthur-Honnegger in Le Havre.

– Konzert im Museum Eugène-Boudin

Barockmusik und alte Instrumente.

– Mini-Konzert in den Häusern Satie Honfleur

Im kleinen Veranstaltungssaal der Maisons Satie in Honfleur, der einem Kabarett nachempfunden ist, finden mehrere Mini-Konzerte rund um den Komponisten Erik Satie statt.

– Entdeckung des lyrischen Gesangs.

Aufführungen für Kinder.

– Filmvorführungen im Kino Henri-Jeanson

-Vorführung von Dokumentarfilmen in der Mediathek.

– Animationen grenier à sel (Salzspeicher).

Begegnungen der Künstler mit dem Publikum, Fotoausstellung, Stände: Bücher, Schmuck, Skulpturen, Teesalon.

