Honfleur Lyrique – Projection Don Giovanni, naissance d’un opéra Cours des Fossés Honfleur, 23 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

DON GIOVANNI, NAISSANCE D’UN OPÉRA

Réalisateur Carlos Saura Avec Lorenzo Balducci

Espagne-Italie, 2009, couleur, 2h07

Synopsis : L’existence aussi libertine que studieuse du prêtre et poète Lorenzo Da Ponte, sa rencontre avec Mozart et l’élaboration du livret de l’opéra Don Giovanni.

Au cinéma Henri Jeanson, à Honfleur.

Honfleur Lyrique, c’est quoi ?

Honfleur Lyrique accueille du 23 au 26 novembre, une quinzaine d’élèves des conservatoires de chant de Paris, de Rouen, du Havre et de Caen.

Les concerts auront lieu l’après-midi et le soir au Grenier à Sel, les matinées étant réservées aux répétitions.

Les jeunes chanteurs interprèteront, lors de mini récitals, les œuvres sur lesquelles ils ont travaillé durant l’année : airs d’opéras, mélodies, œuvres contemporaines.

Ils seront accompagnés par leur pianistes.

Comme lors de la première édition, Honfleur Lyrique accueillera un ou une artiste de carrière, qui rencontrera, après sa prestation, lors d’une masterclass, les jeunes participants, le public peut assister à cette rencontre.

Un de ces récitals aura lieu au Musée Eugène-Boudin, et un autre à La Cidrerie de Beuzeville.

Trois films sur le thème de l’opéra et du chant seront également au programme au cinéma Henri Jeanson.

Par ailleurs, le petit Grenier à sel sera décoré et animé avec des stands (libraire, bijoux, exposition de photos…) et un salon de thé.

Le festival est ouvert à tous.

Programme :

– Récitals des élèves des conservatoires

Récitals des élèves des conservatoires et des jeunes chanteurs, qui interprètent les œuvres sur lesquelles ils ont travaillé durant l’année, accompagnés de leurs pianistes.

Les conservatoires participants déjà inscrits sont : le conservatoire du 7ème arrondissement et l’école Normale de Paris, le conservatoire à rayonnement régional de Rouen, le conservatoire Arthur-Honnegger du Havre.

– Concert au musée Eugène-Boudin

Musique baroque et instruments anciens.

– Mini-concert aux maisons Satie Honfleur

La petite salle de spectacles des Maisons Satie de Honfleur, qui reconstitue un cabaret, accueillera plusieurs mini récitals autour de compositeur Erik Satie.

– Découverte du chant lyrique.

Spectacle pour les enfants.

– Projections de films au cinéma Henri-Jeanson

-Projection de documentaires à la médiathèque.

– Animations grenier à sel.

Rencontres des artistes avec le public, exposition de photos, stands : livres, bijoux, sculptures, salon de thé..

2023-11-23 21:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Cours des Fossés

Honfleur 14600 Calvados Normandie



DON GIOVANNI, BIRTH OF AN OPERA

Director Carlos Saura Starring Lorenzo Balducci

Spain-Italy, 2009, color, 2h07

Synopsis: Priest and poet Lorenzo Da Ponte?s libertine yet studious existence, his meeting with Mozart and the creation of the libretto for his opera Don Giovanni.

At Henri Jeanson cinema, Honfleur.

What is Honfleur Lyrique?

From November 23 to 26, Honfleur Lyrique welcomes some 15 students from the Paris, Rouen, Le Havre and Caen conservatories.

The concerts will take place in the afternoons and evenings at the Grenier à Sel, with the mornings reserved for rehearsals.

In mini recitals, the young singers will perform the works they have been working on during the year: opera arias, melodies and contemporary works.

They will be accompanied by their pianists.

As in the first edition, Honfleur Lyrique will welcome a career artist, who will meet the young participants after his or her performance, during a masterclass, which the public can attend.

One of these recitals will take place at the Musée Eugène-Boudin, and another at La Cidrerie de Beuzeville.

Three films on the theme of opera and singing will also be shown at the Henri Jeanson cinema.

In addition, the small Grenier à sel will be decorated and enlivened with stalls (bookshop, jewelry, photo exhibition, etc.) and a tea room.

The festival is open to all.

Program :

– Conservatory student recitals

Recitals by conservatory students and young singers, who perform the works they have been working on during the year, accompanied by their pianists.

Participating conservatories already registered are: the Conservatoire du 7ème arrondissement and the Ecole Normale de Paris, the Conservatoire à rayonnement régional de Rouen, and the Conservatoire Arthur-Honnegger in Le Havre.

– Concert at the Eugène-Boudin Museum

Baroque music and period instruments.

– Mini-concert at Maisons Satie Honfleur

The small auditorium of Honfleur’s Maisons Satie, which recreates a cabaret, will host several mini recitals based on the composer Erik Satie.

– Discover opera singing.

Shows for children.

– Film screenings at the Henri-Jeanson cinema

-Documentary screenings at the mediatheque.

– Animations grenier à sel.

Artists meet the public, photo exhibition, stalls: books, jewelry, sculptures, tea room.

DON GIOVANNI, NACIMIENTO DE UNA ÓPERA

Director Carlos Saura Protagonista Lorenzo Balducci

España-Italia, 2009, color, 2h07

Sinopsis: La vida del sacerdote y poeta Lorenzo Da Ponte es tan libertina como estudiosa. Conoce a Mozart y escribe el libreto de la ópera Don Giovanni.

En el cine Henri Jeanson de Honfleur.

¿Qué es Honfleur Lyrique?

Del 23 al 26 de noviembre, Honfleur Lyrique acoge a una quincena de estudiantes de los conservatorios de canto de París, Ruán, El Havre y Caen.

Los conciertos tendrán lugar por las tardes y noches en el Grenier à Sel, mientras que las mañanas se reservarán para los ensayos.

En mini recitales, los jóvenes cantantes interpretarán las obras en las que han trabajado durante el año: arias de ópera, melodías y obras contemporáneas.

Estarán acompañados por sus pianistas.

Como en la primera edición, Honfleur Lyrique acogerá a uno de sus principales artistas, que se reunirá con los jóvenes participantes después de su actuación durante una clase magistral.

Uno de estos recitales tendrá lugar en el Museo Eugène-Boudin y el otro en La Cidrerie de Beuzeville.

También se proyectarán tres películas sobre el tema de la ópera y el canto en el cine Henri Jeanson.

Además, el pequeño granero de sal será decorado y animado con puestos (librería, joyería, exposición fotográfica, etc.) y un salón de té.

El festival está abierto a todos.

Programa :

– Recitales de estudiantes de conservatorio

Recitales de estudiantes de los conservatorios y jóvenes cantantes que interpretan las obras en las que han trabajado durante el año, acompañados por sus pianistas.

Ya se han inscrito los siguientes conservatorios: Conservatoire du 7ème arrondissement y École Normale de París, Conservatoire à rayonnement régional de Rouen y Conservatoire Arthur-Honnegger de Le Havre.

– Concierto en el Museo Eugène-Boudin

Música barroca e instrumentos de época.

– Miniconcierto en las Maisons Satie de Honfleur

El pequeño auditorio de las Maisons Satie de Honfleur, que recrea un cabaret, acogerá varios mini recitales basados en el compositor Erik Satie.

– Descubra el canto lírico.

Espectáculos para niños.

– Proyecciones de películas en el cine Henri-Jeanson

-Proyecciones de documentales en la mediateca.

– Actividades en el desván de la sal.

Encuentro de artistas con el público, exposición fotográfica, puestos: libros, joyas, esculturas, salón de té.

DON GIOVANNI, DIE GEBURT EINER OPER

Regie Carlos Saura Mit Lorenzo Balducci

Spanien-Italien, 2009, Farbe, 2h07

Synopsis: Das ebenso libertäre wie studentische Leben des Priesters und Poeten Lorenzo Da Ponte, seine Begegnung mit Mozart und die Ausarbeitung des Librettos für die Oper Don Giovanni.

Im Kino Henri Jeanson in Honfleur.

Honfleur Lyrique, was ist das?

Honfleur Lyrique empfängt vom 23. bis 26. November rund 15 Studenten der Gesangskonservatorien von Paris, Rouen, Le Havre und Caen.

Die Konzerte finden nachmittags und abends im Grenier à Sel statt, während die Vormittage für die Proben reserviert sind.

Die jungen Sänger werden in Mini-Recitals die Werke vortragen, an denen sie im Laufe des Jahres gearbeitet haben: Opernarien, Melodien und zeitgenössische Werke.

Sie werden von ihren Pianisten begleitet.

Wie bei der ersten Ausgabe wird Honfleur Lyrique einen Karrierekünstler oder eine Karrierekünstlerin empfangen, der oder die nach seinem oder ihrem Auftritt in einer Meisterklasse mit den jungen Teilnehmern zusammentreffen wird.

Einer dieser Liederabende wird im Musée Eugène-Boudin stattfinden, ein weiterer in La Cidrerie de Beuzeville.

Im Kino Henri Jeanson stehen außerdem drei Filme zum Thema Oper und Gesang auf dem Programm.

Außerdem wird der kleine Salzspeicher dekoriert und mit Ständen (Buchhändler, Schmuck, Fotoausstellung usw.) und einem Teesalon belebt.

Das Festival ist für alle offen.

Programm :

– Recitals von Schülern der Konservatorien

Liederabende von Schülern der Konservatorien und jungen Sängern, die die Werke aufführen, an denen sie das Jahr über gearbeitet haben, begleitet von ihren Pianisten.

Die bereits angemeldeten teilnehmenden Konservatorien sind: das Konservatorium des 7. Arrondissements und die Ecole Normale de Paris, das Conservatoire à rayonnement régional de Rouen, das Conservatoire Arthur-Honnegger in Le Havre.

– Konzert im Museum Eugène-Boudin

Barockmusik und alte Instrumente.

– Mini-Konzert in den Häusern Satie Honfleur

Im kleinen Veranstaltungssaal der Maisons Satie in Honfleur, der einem Kabarett nachempfunden ist, finden mehrere Mini-Konzerte rund um den Komponisten Erik Satie statt.

– Entdeckung des lyrischen Gesangs.

Aufführungen für Kinder.

– Filmvorführungen im Henri-Jeanson-Kino

-Vorführung von Dokumentarfilmen in der Mediathek.

– Animationen grenier à sel (Salzspeicher).

Begegnungen der Künstler mit dem Publikum, Fotoausstellung, Stände: Bücher, Schmuck, Skulpturen, Teesalon.

