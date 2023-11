Ciné-club de Honfleur – Ghost Dog : la voie du samouraï Cours des Fossés Honfleur, 7 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Ghost Dog : la voie du samouraï de Jim Jarmusch

Ghost Dog est un film de samouraï moderne. Le silencieux a remplacé le sabre. Film drôle, planant et tragique du génial Jim Jarmusch. L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’acteur exceptionnel Forest Whitaker.

Au cinéma Henri Jeanson de Honfleur.

2023-11-07 19:30:00 fin : 2023-11-07 . .

Cours des Fossés

Honfleur 14600 Calvados Normandie



« Steward Sansho is an extraordinary film that sweeps everything away in its path. To see this film is to go on one of the greatest poetic adventures in the history of cinema. A film that plunges us into the heart of the world. A monument not to be missed. »

Ghost Dog: El camino del samurái de Jim Jarmusch

Ghost Dog es una película de samuráis moderna. El silenciador ha sustituido a la espada. Una película divertida, trepidante y trágica del genial Jim Jarmusch. Una oportunidad para descubrir o redescubrir al excepcional actor Forest Whitaker.

En el cine Henri Jeanson de Honfleur

Ghost Dog: Der Weg des Samurai von Jim Jarmusch

Ghost Dog ist ein moderner Samurai-Film. Der Schalldämpfer hat das Schwert ersetzt. Witziger, schwebender und tragischer Film des genialen Jim Jarmusch. Eine Gelegenheit, den außergewöhnlichen Schauspieler Forest Whitaker zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Im Kino Henri Jeanson in Honfleur

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité