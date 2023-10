Conférence « L’évolution du front de mer de Deauville à Honfleur » par Yves Aublet Cours des Fossés Honfleur, 21 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

L’évolution du front de mer de Deauville à Honfleur par Yves Aublet, historien

avec l’association Le Vieux Honfleur

Un phénomène climato-géologique d’une grande violence s’est produit à Deauville pendant l’hiver de 1874/1875 entraînant le recul de la mer de plus de 300 mètres.

Yves Aublet, historien de Deauville et agronome et géologue de formation, propose une explication à ce phénomène qui s’inscrit d’abord dans l’histoire de l’évolution de la baie de Seine ; et qui ensuite, a transformé jusqu’à nos jours, la vie de la petite station de bord de mer nouvellement créée en 1860 par le duc de Morny et ses amis.

Cours des Fossés Médiathèque de Honfleur

Honfleur 14600 Calvados Normandie



The evolution of the waterfront from Deauville to Honfleur by Yves Aublet, historian

with the association Le Vieux Honfleur

During the winter of 1874/1875, an extremely violent climatological phenomenon occurred in Deauville, causing the sea to recede by more than 300 meters.

Yves Aublet, a Deauville historian, agronomist and geologist by training, offers an explanation for this phenomenon, which is part of the history of the evolution of the Bay of Seine, and which has transformed the life of the little seaside resort, newly created in 1860 by the Duc de Morny and his friends, right up to the present day.

La evolución del frente marítimo de Deauville a Honfleur por Yves Aublet, historiador

con la asociación Le Vieux Honfleur

Durante el invierno de 1874/1875 se produjo en Deauville un fenómeno climático y geológico extremadamente violento que provocó un retroceso del mar de más de 300 metros.

Yves Aublet, historiador de Deauville, agrónomo y geólogo de formación, ofrece una explicación de este fenómeno, que forma parte de la historia del desarrollo de la bahía del Sena y que ha transformado la vida de la pequeña estación balnearia, recién creada en 1860 por el duque de Morny y sus amigos, hasta nuestros días.

Die Entwicklung der Strandpromenade von Deauville bis Honfleur von Yves Aublet, Historiker

mit dem Verein Le Vieux Honfleur

Im Winter 1874/1875 ereignete sich in Deauville ein gewaltiges klimatisch-geologisches Phänomen, das das Meer um mehr als 300 Meter zurückweichen ließ.

Yves Aublet, Historiker von Deauville und ausgebildeter Agronom und Geologe, bietet eine Erklärung für dieses Phänomen, das sich zunächst in die Entwicklungsgeschichte der Seine-Bucht einreiht; und das dann bis heute das Leben des kleinen, 1860 vom Herzog von Morny und seinen Freunden neu gegründeten Küstenortes verändert hat.

