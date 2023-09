La fête des cinémas normands au cinéma Henri Jeanson à Honfleur Cours des Fossés Honfleur, 22 septembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Pendant trois jours, les séances de cinéma sont au tarif unique de 5€. Cette opération a pour but d’aider les salles obscures à retrouver leur public.

À l’initiative de la Région Normandie et de la chambre syndicale Normandie Images, les cinémas de la région vont proposer, pendant trois jours, des séances au tarif unique pour tous les films programmés.

Le but de cet événement est d’attirer de nouveau le public grâce à un tarif attractif mais aussi une programmation riche, avec plusieurs films tournés en partie en Normandie. Cette Fête des cinémas normands se déroulera dans 49 villes et une soixantaine de salles.

Cinéma Henri Jeanson Honfleur..

Vendredi 2023-09-22 fin : 2023-09-24 . .

Cours des Fossés

Honfleur 14600 Calvados Normandie



For three days, cinema screenings will be available at the single rate of 5? The aim of this operation is to help cinemas regain their audiences.

On the initiative of the Normandy Region and the Normandie Images trade association, cinemas in the region will be offering single-price screenings for all films on the programme for three days.

The aim of this event is to attract audiences once again, thanks to attractive rates and a rich program, with several films shot partly in Normandy. The Fête des cinémas normands will take place in 49 towns and 60 cinemas.

Cinéma Henri Jeanson Honfleur.

Durante tres días, las salas de cine ofrecerán proyecciones al precio único de 5? El objetivo de esta operación es ayudar a los cines a recuperar su público.

Por iniciativa de la Región de Normandía y la asociación profesional Normandie Images, los cines de la región ofrecerán durante tres días proyecciones a precio único de todas las películas del programa.

El objetivo de este acontecimiento es atraer a nuevos públicos ofreciendo precios de entrada atractivos y un rico programa de películas, algunas de ellas rodadas en Normandía. La Fête des cinémas normands se celebrará en 49 ciudades y alrededor de 60 cines.

Cinéma Henri Jeanson Honfleur.

Drei Tage lang kosten Kinovorstellungen nur 5 Euro. Diese Aktion soll dazu beitragen, dass die Kinosäle wieder mehr Besucher anziehen.

Auf Initiative der Region Normandie und der Gewerkschaft Normandie Images bieten die Kinos in der Region drei Tage lang alle Filme zum Einheitspreis an.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, das Publikum durch einen attraktiven Tarif, aber auch durch ein reichhaltiges Programm mit mehreren Filmen, die zum Teil in der Normandie gedreht wurden, wieder anzuziehen. Dieses Fest der normannischen Kinos wird in 49 Städten und rund 60 Kinosälen stattfinden.

Cinéma Henri Jeanson Honfleur.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité