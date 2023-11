MARCHÉ DE NOËL Cours des écoles Morsbach, 2 décembre 2023, Morsbach.

Morsbach,Moselle

Pour l’occasion, des chalets en bois traditionnels y seront installés et viendront accueillir les associations de Morsbach qui proposeront à la vente vin chaud, saucisses et merguez, crêpes, jus de pomme chaud, bar à crémant, soupe de légumes, bretzels, bière de Noël, chocolat chaud, etc … Se tiendront également une douzaine de stands de créations artisanales et alimentaires locales.

Différents groupes de musique se relayeront tout au long de ce weekend end de fête : l’harmonie Evergreen donnera un concert de Noël, les membres de Trio Desafinado revisiteront à la manière soft rock les grands classiques de Noël, et le quartet Christmas Dream Jazz Band invitera le public à redécouvrir les plus belles chansons de Noël américaines, de Sinatra à Elvis Presley.

Les enfants seront à mis à l’honneur le dimanche avec la lecture d’un conte de Noël, des ateliers maquillage et sculpture sur ballon, des balades en calèche, la venue d’un jongleur et d’un échassier et avec la visite du Père Noël qui viendra distribuer des chocolats.. Tout public

Samedi 2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 20:30:00. 0 EUR.

Cours des écoles Rue de Lorraine

Morsbach 57600 Moselle Grand Est



For the occasion, traditional wooden chalets will be set up to welcome Morsbach associations offering mulled wine, sausages and merguez, crêpes, hot apple juice, crémant bar, vegetable soup, pretzels, Christmas beer, hot chocolate, etc? There will also be a dozen stands selling local crafts and food products.

Various music groups will be taking turns throughout the festive weekend: the Evergreen Concert Band will be giving a Christmas concert, the members of Trio Desafinado will be revisiting the great Christmas classics in soft rock style, and the Christmas Dream Jazz Band quartet will be inviting the public to rediscover the most beautiful American Christmas songs, from Sinatra to Elvis Presley.

Children will be in the spotlight on Sunday, with the reading of a Christmas story, face-painting and balloon sculpture workshops, horse-drawn carriage rides, a juggler and stilt-walker, and a visit from Santa Claus, who will be handing out chocolates.

Para la ocasión, se instalarán chalés tradicionales de madera para acoger a las asociaciones de Morsbach que venderán vino caliente, salchichas y merguez, crêpes, zumo de manzana caliente, bar de crémant, sopa de verduras, pretzels, cerveza navideña, chocolate caliente, etc? También habrá una docena de puestos de artesanía y alimentación local.

A lo largo del fin de semana festivo actuarán varios grupos musicales: la banda Evergreen ofrecerá un concierto de Navidad, los miembros del Trío Desafinado versionarán los grandes clásicos navideños en clave de soft rock y el cuarteto Christmas Dream Jazz Band invitará al público a redescubrir las grandes canciones navideñas americanas, de Sinatra a Elvis Presley.

Los niños serán los protagonistas el domingo, con la lectura de un cuento de Navidad, talleres de pintura de caras y globoflexia, paseos en coche de caballos, un malabarista y un zanquero, y la visita de Papá Noel, que repartirá bombones.

Zu diesem Anlass werden dort traditionelle Holzhütten aufgestellt, in denen die Morsbacher Vereine Glühwein, Würstchen und Merguez, Crêpes, heißen Apfelsaft, Crémant-Bar, Gemüsesuppe, Brezeln, Weihnachtsbier, heiße Schokolade usw. zum Verkauf anbieten Es wird auch ein Dutzend Stände mit lokalen handwerklichen Kreationen und Lebensmitteln geben.

Verschiedene Musikgruppen werden sich an diesem Wochenende abwechseln: Die Harmonie Evergreen wird ein Weihnachtskonzert geben, die Mitglieder des Trio Desafinado werden die großen Weihnachtsklassiker auf Softrock-Art neu interpretieren und das Quartett Christmas Dream Jazz Band wird das Publikum einladen, die schönsten amerikanischen Weihnachtslieder von Sinatra bis Elvis Presley wiederzuentdecken.

Am Sonntag stehen die Kinder im Mittelpunkt: eine Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen, es gibt Schmink- und Ballonmodellage-Workshops, Kutschfahrten, einen Jongleur und einen Stelzenläufer sowie den Besuch des Weihnachtsmanns, der Schokolade verteilen wird.

Mise à jour le 2023-11-16 par FORBACH TOURISME