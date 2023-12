Rencontre avec Jean-Claude Bonnet Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule, 1 décembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Rencontre avec Jean-Claude Bonnet, historien de la littérature et du cinéma originaire de Brout-Vernet..

2023-12-05 20:00:00 fin : 2023-12-05 . .

Cours des Bénédictins Salle de la justice de paix

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Interview with Jean-Claude Bonnet, literary and film historian from Brout-Vernet.

Entrevista con Jean-Claude Bonnet, historiador literario y cinematográfico de Brout-Vernet.

Treffen mit Jean-Claude Bonnet, einem Literatur- und Filmhistoriker aus Brout-Vernet.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme Val de Sioule