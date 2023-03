Présentation de mon travail de création de bijoux de femmes et de bijoux de portes (poignée de porte d’intérieur) COURS DES ARTS Vauréal Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Présentation de mon travail de création de bijoux de femmes et de bijoux de portes (poignée de porte d'intérieur) 1 et 2 avril COURS DES ARTS Artisant d'art, créatrice de bijoux de femmes et de bijoux de portes

Voyage vers un ailleurs…des créations uniques, comme des tableaux, des sculptures…

Des création sous toutes ses formes, peintures, pastel, textile, sculpture, modelage, photos, n’a eu de cesse de guider mes mains et mon inspiration.

Aujourd’hui, nourrie de ces pratiques artistiques, je me régale à confectionner des bijoux pour les femmes et des bijoux de portes pour votre décoration d’intérieure, à partir d’argile polymère.

L’argile polymère est un medium artistique moderne et fascinant permettant la réalisation d’à peu près tout ce qui est imaginable. Ce jeune medium artistique permet d’incroyables possibilités.

Mes poignées de portes sont décorées comme des bijoux, pour permettre une décoration de votre intérieur unique et personnel.

Je vous présenterais lors de cet évènement mes dernières collections, mes bijoux de portes sont des produits innovants qui n’existent pas sur le marché actuellement.

Pour cette journée, je vous invite à vous laisser guider par votre envie, votre humeur afin de trouver la perle rare pour votre plus grand plaisir. COURS DES ARTS 8 Rue Nationale, 95490 Vauréal

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

