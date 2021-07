La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire, Nièvre Cours d’Enluminure, de Calligraphie et d’Origami La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire Nièvre Enluminure 1) L’initiale ou lettre ornée dite vigne blanche. (1 journée) 2) Réalisation d’une enluminure extraite du codex de Manesse (1310 à 1340) Manuscrit de poésie lyrique illustrant les textes de chansons d’Amour courtois, ou du Bestiaire d’Aberdeen réalisé vers 1200.

Ce stage ne nécessite pas de compétences particulières en dessin ni en peinture.

Atelier animé par Patricia Muller – Callibris

Du samedi 17 au lundi 19 juillet / du lundi 16 au mercredi 18 août de 9h30 à 17h. (3 jours) Sur réservation, nombre de places limité.

Frais pédagogiques : 180€ Fournitures comprises : parchemin, feuille d’or et pigments. Des cours : Avec Patricia Muller Calligraphe / Enlumineur

1er prix de la Nièvre en 2008 par l’ Institut National des Métiers d’Art,

vous accueillera et vous fera partager sa passion pour la calligraphie, son amour des livres et de l’enluminure. Tous les cours et stages sont dispensés par des professionnels. Calligraphie latine avec Patricia Muller

Mardi de 9h à 12h (sauf vacances scolaires)

Frais pédagogiques : 24€ la séance ou 160€ la carte

de 10 séances Enluminure avec Patricia Muller Mardi de 14h à 17h (sauf vacances scolaires)

Découverte et initiation

Découverte des matériaux de base comme le parchemin (chèvre), pose de la feuille d’or (23 carat), préparation des couleurs (technique à la tempéra, pigments et liant).

Frais pédagogiques : 30€ la séance ou 250€ la carte

de 10 séances. Fournitures comprises : parchemin, feuille d’or et pigments. Origami Le bestiaire de Jules en origami

Guidé par Jocelyne Toupet (artiste plasticienne passionnée par les papiers et les livres), vous donnerez corps aux animaux du roman « Histoires naturelles » de Jules Renard en confectionnant des oiseaux, lapins, renards, poissons, grenouilles etc. Samedi 18 septembre de 14h. à 16h.30

Sur réservation, nombre de places limité.

