Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Cours découverte d’équitation Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Cours découverte d’équitation Maen Roch, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Maen Roch. Cours découverte d’équitation 2021-07-06 11:00:00 – 2021-08-13 11:45:00

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Découvrez ou faîtes découvrir le monde équestre grâce aux Ecuries d’Estran. Des professionnels vous dispensent des cours gratuits d’une durée de 45 minutes à shetland, à demi-poney ou encore à cheval. Cours exclusivement donnés le matin.

Inscriptions obligatoires sur le site des écuries, onglet cours découverte (à partir du 1er juillet)

Âge : 3 ans et + contact@ecuriesdestran.com http://ecuriesdestran.com/ Découvrez ou faîtes découvrir le monde équestre grâce aux Ecuries d’Estran. Des professionnels vous dispensent des cours gratuits d’une durée de 45 minutes à shetland, à demi-poney ou encore à cheval. Cours exclusivement donnés le matin.

Inscriptions obligatoires sur le site des écuries, onglet cours découverte (à partir du 1er juillet)

Âge : 3 ans et + dernière mise à jour : 2021-06-18 par Bureau d’information touristique – Maen Roch

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Étiquettes évènement : Autres Lieu Maen Roch Adresse Ville Maen Roch lieuville 48.41254#-1.35288