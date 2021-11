Genève Cité Seniors Genève Cours: Débuter avec un smartphone Android Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cours: Débuter avec un smartphone Android Cité Seniors, 24 novembre 2021, Genève. Cours: Débuter avec un smartphone Android

Cité Seniors, le mercredi 24 novembre à 14:00

Apprendre à passer un appel téléphonique, gérer ses contacts, envoyer des messages, prendre des photos, découvrir quelques réglages et ajouter de nouvelles applications. Venir avec son smartphone Android Pré-requis : posséder un smartphone Android fonctionnel et venir avec son identifiant Google et son mot de passe Avec **Fofana Bouleissy** et **Yvan N’Guessan**, Association Pharaphina Il s’agit d’un cours composé de pluseiurs dates; si vous souhaitez vous inscrire à ce cours, vous vous inscrivez pour toutes les dates indiquées: Cours AND1-603 24.11 / 26.11

40.-, sur inscription

Découverte du smartphone, présentation extérieure de l’appareil et fonctionnement de base. Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Cité Seniors Adresse Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Ville Genève lieuville Cité Seniors Genève