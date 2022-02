Cours débutant – Rondes bretonnes Maison de quartier de Porchefontaine,salle Delavaud,Versailles (78)

Cours débutant – Rondes bretonnes Maison de quartier de Porchefontaine,salle Delavaud,Versailles (78), 14 mai 2022, . Cours débutant – Rondes bretonnes

Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78), le samedi 14 mai à 17:00

Bal en Soir propose des cours de danse mensuels, le samedi de 17h à 19h, à la maison de quartier de Porchefontaine (1er étage, salle 16 : un bel endroit de 124m² rien que pour nous !). Ces cours sont ouverts à tous, et il n’est pas nécessaire de venir en couple. En raison de l’épidémie de Covid-19, nous sommes pour le moment contraints de vous demander de respecter quelques règles sanitaires : **l’accès à la maison de quartier est soumise au pass sanitaire**, et nous encourageons la désinfection des mains en arrivant et aux changements de partenaires. Nous proposons deux niveaux, débutant et intermédiaire, à raison de deux cours par mois, de septembre à mai. Pour avoir plus d’informations sur les cours : www.balensoir.fr **Tarifs** Cours à l’unité : 10 € (tarif normal) / 8 € (tarif réduit*) / 5€ (tarif 10-18 ans) Abonnement annuel débutant (7 cours + pratique 4/12) : 64 € (tarif normal) / 48 € (tarif réduit*) / 24€ (tarif 10-18 ans), soit 8€, 6€ ou 3€ le cours Abonnement annuel intermédiaire (8 cours + pratique 4/12) : 72 € (tarif normal) / 56 € (tarif réduit*) / 27€ (tarif 10-18 ans), soit 8€, 6€ ou 3€ le cours ** Les tarifs réduits s’appliquent aux résidents de Versailles, étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA.* Si vous le souhaitez, les réservations, c’est par ici : https://www.helloasso.com/associations/bal-en-soir/evenements/cours-de-danse-mensuels-de-bal-en-soir-2021-2022 *source : événement [Cours débutant – Rondes bretonnes](https://agendatrad.org/e/34161) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8-10 €

organisé par Bal En Soir Maison de quartier de Porchefontaine,salle Delavaud,Versailles (78) 86, Rue Yves le Coz Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Autres Lieu Maison de quartier de Porchefontaine,salle Delavaud,Versailles (78) Adresse 86, Rue Yves le Coz Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France lieuville Maison de quartier de Porchefontaine,salle Delavaud,Versailles (78)

Maison de quartier de Porchefontaine,salle Delavaud,Versailles (78) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//