Cours de zumba solidaire Plouvara, 17 juin 2022, Plouvara.

Cours de zumba solidaire Rue du Stade Le Gaverlay Plouvara

2022-06-17 – 2022-06-17 Rue du Stade Le Gaverlay

Plouvara 22170 Plouvara

Cours de zumba animé par Audrey de AZ Dance au profit de la collecte de fonds d’Emilie & Julia, deux collègues & amies qui se lancent le défi de participer à la 21e édition du Trophée Roses des Sables 2022, le rallye-raid solidaire 100% féminin au Maroc !

L’objectif du rallye au-delà du défi sportif : apporter des denrées alimentaires, d’hygiène, des jeux aux enfants du sud marocain soutenus par l’association “Enfants du désert” qui œuvre pour leur scolarisation et leur vie au quotidien. Emilie et Julia souhaitent aussi apporter leur soutien à la Croix Rouge Française, au Ruban Rose (cancer du sein) et au Club des Petits Déjeuners (structure canadienne consacrée aux conditions d’apprentissage à l’école).

leschouxmareurs@gmail.com

Cours de zumba animé par Audrey de AZ Dance au profit de la collecte de fonds d’Emilie & Julia, deux collègues & amies qui se lancent le défi de participer à la 21e édition du Trophée Roses des Sables 2022, le rallye-raid solidaire 100% féminin au Maroc !

L’objectif du rallye au-delà du défi sportif : apporter des denrées alimentaires, d’hygiène, des jeux aux enfants du sud marocain soutenus par l’association “Enfants du désert” qui œuvre pour leur scolarisation et leur vie au quotidien. Emilie et Julia souhaitent aussi apporter leur soutien à la Croix Rouge Française, au Ruban Rose (cancer du sein) et au Club des Petits Déjeuners (structure canadienne consacrée aux conditions d’apprentissage à l’école).

Rue du Stade Le Gaverlay Plouvara

dernière mise à jour : 2022-03-30 par