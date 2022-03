Cours de yoga sur la plage Penvénan Penvénan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Penvénan

Cours de yoga sur la plage Penvénan, 2 avril 2022, Penvénan. Cours de yoga sur la plage Rocher du voleur Port Blanc Penvénan

2022-04-02 10:30:00 – 2022-06-28 19:45:00 Rocher du voleur Port Blanc

Penvénan Côtes d’Armor Penvénan Enaéco : Océane Goanvic vous accueille pour la 5ième année consécutive sur les plages de la Côte de Granit Rose. Rendez-vous sur la discrète plage du rocher du voleur, où nous serons abriter du vent et face à une vue.. Idyllique !

3 cours seront proposés par semaine : Lundi : hatha yoga de 10h30 à 11h45 Mercredi : Hatha yoga de 18h30 à 19h45 Samedi : Vinyasa yoga : 10h30 à 11h45 Pensez à apporter une tenue souple, votre propre tapis, et une couverture pour terminer la relaxation au chaud ! Les cours ne seront pas maintenues si la météo ne le permet pas. oceanegoanvic@gmail.com +33 6 33 71 23 07 http://www.oceanegoanvic.com/ Enaéco : Océane Goanvic vous accueille pour la 5ième année consécutive sur les plages de la Côte de Granit Rose. Rendez-vous sur la discrète plage du rocher du voleur, où nous serons abriter du vent et face à une vue.. Idyllique !

3 cours seront proposés par semaine : Lundi : hatha yoga de 10h30 à 11h45 Mercredi : Hatha yoga de 18h30 à 19h45 Samedi : Vinyasa yoga : 10h30 à 11h45 Pensez à apporter une tenue souple, votre propre tapis, et une couverture pour terminer la relaxation au chaud ! Les cours ne seront pas maintenues si la météo ne le permet pas. Rocher du voleur Port Blanc Penvénan

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Penvénan Autres Lieu Penvénan Adresse Rocher du voleur Port Blanc Ville Penvénan lieuville Rocher du voleur Port Blanc Penvénan Departement Côtes d'Armor

Penvénan Penvénan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penvenan/

Cours de yoga sur la plage Penvénan 2022-04-02 was last modified: by Cours de yoga sur la plage Penvénan Penvénan 2 avril 2022 Côtes-d’Armor Penvénan

Penvénan Côtes d'Armor