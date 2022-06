Cours de yoga sur la plage

2022-07-29 19:00:00 – 2022-07-29 20:00:00 Alice vous attend sur la plage pour vous faire découvrir la pratique du yoga dans un cadre magnifique face à l’océan. Plage des Estagnots, rdv au poste de secours.

De 19h à 20h.

5€ par participant.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

A partir de 16 ans.

