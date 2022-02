Cours de Yoga Simone – camp d’entraînement artistique Châteauvillain Catégories d’évènement: Châteauvillain

**Cours de Yoga proposé par Clara Cornil.** Les jeudis 24/02, 03/03, 24/03, 07/04, 28/04 (dates à venir pour 2022). De 18h-20h. Yoga & méditation : 16 € la soirée ou 10 € la séance seule de yoga ou méditation (8 € tarif réduit) (une adhésion de 15 € à l’association les Décisifs est demandée à l’année) Si un de nos ateliers vous intéresse votre inscription est indispensable. Pour vous inscrire, il suffit de nous contacter à l’adresse suivante : [[contact@simone.camp](mailto:contact@simone.camp)](mailto:contact@simone.camp) ou par téléphone au 06.99.68.02.22 Cours de yoga Simone – camp d’entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain. Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne

