L’Association ÉNEART en partenariat avec l’Association Swayoga et le soutien de la Mairie de Sainte Nathalène vous proposent des cours de Yoga hebdomadaires à la salle des fêtes de Sainte Nathalène. Ces cours s’adressent à tout public, y compris les débutants et séniors.Il ne s’agit ni de performance ni de compétition, mais d’auto-exploration et d’observation par le corps, le souffle et l’esprit, pour être plus à l’écoute de Soi, de son propre rythme et nature.

Le Yoga traditionnel indien combine la pratique de postures physiques (Asanas) et le contrôle du souffle (Pranayama). Une pratique régulière améliore la concentration, la souplesse, la force et la détente. Le Yoga améliore la relaxation et l’équilibre physique, émotionnel et mental en harmonisant le tout.

+33 6 35 96 28 42

