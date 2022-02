Cours de Yoga Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Quiberville Seine-Maritime Quiberville Venez vous détendre à Quiberville lors d’un cours de Yoga proposé par Claire Morice au foyer des jeunes chaque jeudi de 10h à 11h30 !

(Pas de cours pendant les vacances scolaires) Pensez à prendre votre tapis ainsi qu’un coussin et une petite couverture.

Arrivée 10 minutes avant recommandée ! Contrôle du Passe sanitaire . Des cours à Hautot-sur-Mer le lundi de 18h30 à 20h et Le Bourg-Dun le mardi de 18h30 à 20h sont aussi organisés ! 10€ le cour, possibilité de s’y inscrire à l’année pour profiter des séances sur Quiberville, Le Bourg-Dun (Salle René Prouin route de Dieppe) et Hautot-sur-Mer (Salle Saint-Fiacre rue du Paradis) !

