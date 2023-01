Cours de yoga Plouescat, 1 juillet 2023, Plouescat .

Cours de yoga

Baie du Kernic Plouescat Finistère

2023-07-01 – 2023-08-31

Plouescat

Finistère

Mes cours de yoga

Certifiée professeur de Hatha yoga à Rishikesh, berceau du yoga en Inde, j’aime enseigner et accompagner mes élèves dans leur progression.

Le yoga est une philosophie de vie qui nous enseigne le respect de nous-même ainsi que celui de l’autre, une vision du monde détachée des liens matériels, une connexion à notre nous profond, à l’écoute de la nature, de nos envies, de nos désirs et de ce qui nous entoure.

Plusieurs branches constituent le yoga, j’enseigne les asanas (postures) et le pranayama (respiration). La pratique des asanas permet un retour d’énergie, du dynamisme mais également un gain en souplesse et une reconnexion aux sensations de son corps. Le pranayama, présent à chaque séance permet de créer l’Instant Présent, la concentration sur la respiration. Il alimente ce lien invisible et tellement salvateur entre le cerveau, l’esprit, le corps et le physique. Le jugement est dénué de toutes négativités, seul prévaut le bien-être et la volonté de devenir la meilleure version de nous-même.

Venez Yoguer et vous verrez !

Cours privé à la demande

Vous rêvez d’un cours de yoga sur-mesure ?

Je propose des cours privés pour un petit groupe de 1 à 10 personnes à la demande !

zoethomasea@gmail.com +33 6 64 80 41 71 http://www.zoethomas.fr/

Plouescat

