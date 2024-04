Cours de yoga plage Ciboure, lundi 15 juillet 2024.

Cours de yoga plage Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Cours de yoga d’1h sur la plage de Ciboure.

Le matériel est fourni. Prévoir une tenue confortable, de l’eau et de la crème solaire.

Le cours est assuré avec un minimum de 3 participants. Plusieurs sessions dans la journée et d’autres dates.

En cas de météo non favorable, c’est le prestataire qui contactera le client pour maintenir ou non le cours. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 09:30:00

fin : 2024-07-15 10:30:00

Plage du centre

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine yoga.maryne@gmail.com

