Cours de yoga – Montagne Sainte-Victoire Beaurecueil, 22 mai 2022, Beaurecueil.

Cours de yoga – Montagne Sainte-Victoire Parking de l’Aurigon Domaine départemental de Roques-Hautes Beaurecueil

2022-05-22 10:30:00 – 2022-05-22 11:30:00 Parking de l’Aurigon Domaine départemental de Roques-Hautes

Beaurecueil Bouches-du-Rhône Beaurecueil

Trouve ton équilibre grâce au Hatha Yoga

Je crois qu’il n’y a pas de meilleur moment qu’aujourd’hui et maintenant pour commencer à pratiquer le Hatha Yoga.

Ni l’âge, ni la santé, ni le niveau ou le budget ne doivent être un frein.

Mon objectif est de guider en toute bienveillance toutes celles et ceux qui souhaitent renforcer la santé de leur corps et de leur esprit.

Et pour une meilleure connexion à la nature mes cours se pratiquent en plein air.

Cours de Hatha Yoga en pleine nature !

Rendez-vous au pied de Sainte-Victoire pour s’en mettre plein les poumons.

Je m’appelle Noreen et j’accompagne les personnes désireuses d’apporter plus d’harmonie à leur vie.

noreen@yogaaixmarseille.com +33 6 99 01 85 69 https://www.yogaaixmarseille.com/

