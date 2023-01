Cours de Yoga – Flore & Sens Aouste-sur-Sye Aouste-sur-Sye Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Aouste-sur-Sye Catégories d’Évènement: Aouste-sur-Sye

Drôme

Cours de Yoga – Flore & Sens Aouste-sur-Sye, 21 janvier 2023, Aouste-sur-Sye Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Aouste-sur-Sye. Cours de Yoga – Flore & Sens Aouste-sur-Sye Drôme

2023-01-21 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-21 19:45:00 19:45:00 Aouste-sur-Sye

Drôme Aouste-sur-Sye Vous êtes invité à venir découvrir les pratiques de Yoga que nous enseignons Sophie et Sabrina, @Vikara Yoga à @Flore&Sens. vikarayoga26@gmail.com https://www.vikarayoga.co/ Aouste-sur-Sye

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’Évènement: Aouste-sur-Sye, Drôme Autres Lieu Aouste-sur-Sye Adresse Aouste-sur-Sye Drôme Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Ville Aouste-sur-Sye Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Aouste-sur-Sye lieuville Aouste-sur-Sye Departement Drôme

Aouste-sur-Sye Aouste-sur-Sye Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Aouste-sur-Sye Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aouste-sur-sye-office-de-tourisme-coeur-de-drome-pays-de-crest-et-de-saillans-aouste-sur-sye/

Cours de Yoga – Flore & Sens Aouste-sur-Sye 2023-01-21 was last modified: by Cours de Yoga – Flore & Sens Aouste-sur-Sye Aouste-sur-Sye 21 janvier 2023 Aouste-sur-Sye Aouste-sur-Sye, Drôme Drôme Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans

Aouste-sur-Sye Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Aouste-sur-Sye Drôme