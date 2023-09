Cours de yoga face aux collections du Louvre Musée du Louvre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cours de yoga face aux collections du Louvre Musée du Louvre Paris, 27 octobre 2023, Paris. Le vendredi 14 juin 2024

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 24 mai 2024

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 19 avril 2024

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 22 mars 2024

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 16 février 2024

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 27 octobre 2023

de 19h00 à 20h00

payant

Un moment de bien-être, dans un lieu privilégié à ne manquer sous aucun prétexte ! Venez tenter l’expérience inédite d’une séance de relaxation où la pratique du yoga se mêlera à la découverte des œuvres, avec Charlotte Wilkins. Tenue confortable conseillée, les tapis de Yoga seront fournis mais vous pouvez amener le vôtre si vous le souhaitez. Musée du Louvre 99 rue de Rivoli 75001 Paris Contact : https://www.ticketlouvre.fr/louvre/b2c/index.cfm/multibuy/events/MEVIND?dateFromValue=2022-12-01&dateToValue=2023-03-01&textSearch=parcours%20OFF%20-%20yoga

